Каково внешнее строение белой планарии?

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Плоского червя длиной около 2 см – белую планарию – можно найти на дне пруда и на листьях водных растений. Она скользит по дну с помощью едва заметного волнообразного сокращения мышц тела. Это и есть главное «достижение» плоских червей.