Каково внешнее строение белой планарии?
Биология
Каково внешнее строение белой планарии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плоского червя длиной около 2 см – белую планарию – можно найти на дне пруда и на листьях водных растений. Она скользит по дну с помощью едва заметного волнообразного сокращения мышц тела. Это и есть главное «достижение» плоских червей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)8 004м=...км...м, 2мин15с=...с, 5кг040г=...г, 1207кг=....т...ц...кг, 72ч=…сут. 180мин=…ч.2)вычисли перим??тр и площадь прямоугольника со сторонам...