Пожалуйста напишите сочинение на тему: как(когда) я ощутил себя взрослым

Гость: Гость:

Ну это у каждого своё,хотя я могу написать про себя,а ты уже выбирешь,писать тебе также или нет) "Когда я ощутил себя взрослым?" В первый раз я ощутил себя взрослым,когда мама попросила меня сходить в магазин за продуктами,как ни странно. Я всё помню,как-будто это было вчера. Мама бегает суетливая,всё куда-то торопится,немного нервная. Я,сидя в сторонке,наблюдаю за всем этим. И вдруг мама произносит: "Денис,сбегай пожалуйста в магазин,а то я ничего не успею к приходу гостей." Я был так рад ,что мне доверили купить продукты к праздничному столу. Я быстро собрался,надел куртку,шапку,ботинки,и мама подала мне пятьсот рублей на продукты. Для меня это было очень серьёзное поручение и потому я отнёсся к походу в магазин с большой серьёзностью и забыл про все ребячества. Мороз стоял на улице не детский. Метель кружила вокруг меня,ветер завывал,снежок скрипел под ногами,и вот я пришёл в магазин. Столько вкусностей я никогда раньше не видел. Глаза разбегались в разные стороны,но вскоре я вспомнил,что должен успеть всё купить для праздника. Я быстро положил все продукты в корзину,расплатился за них и поспешил домой. Когда я пришёл домой,мама уже успела прибрать дом к празднику,и увидев меня она обрадовалась,что я всё успел купить,и мы всё успеем сделать до прихода гостей. Я чувствовал себя гордо,ведь я помог в таком большом деле своей маме.