Сколько протонов и электронов у атома Радия

Химия
Сколько протонов и электронов у атома Радия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ. 88Ra226 ; p=88; n=138; e=88;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)8 004м=...км...м, 2мин15с=...с, 5кг040г=...г, 1207кг=....т...ц...кг, 72ч=…сут. 180мин=…ч.2)вычисли перим??тр и площадь прямоугольника со сторонам...
Ответить
Русский язык
Помогите!!! Почему первая старославянская азбука называлась «кириллица» и сколь??о в ней было букв? Когда в русском языке появились прописные ...
Ответить
История
Прошу помогите очень срочно! Подскажите пример замков с 5 по 15 века. ПЛИЗ! ДАЮ 15 БАЛЛОВ
Ответить
Химия
3 этил 4,4 ди этил гексан
Ответить
История
Почему оборонительную стену делали широкой
Ответить