Сколько протонов и электронов у атома Радия
Химия
Сколько протонов и электронов у атома Радия
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Ответ. 88Ra226 ; p=88; n=138; e=88;
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