Народные приметы Санкт Петербурге о погоде

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Попробуем определить, какая погода в Санкт-Петербурге будет нынешним летом, если опираться на народные приметы. По многолетним наблюдениям наиболее точные предсказания позволяет сделать погода на Пасху и Благовещенье. Погода в Санкт-Петербурге по приметам Приметы обещают теплое и влажное лето, однако основную часть дождей следует ожидать в его начале и конце. Июль же должен быть достаточно сухим и жарким. В начале первого летнего месяца в Северной столице будет наблюдаться прохладная погода, но не слишком сырая, затем жаркие и прохладные дни начнут чередоваться. В третьей декаде месяца должна установиться теплая погода, сопровождаемая ливнями и грозами. Согласно приметам, эта погода может наблюдаться вплоть до середины сезона, а затем ливневые фронты сменит сухой воздух. Примерно до десятых чисел августа ожидается сухая и жаркая погода. В целом, лето ожидается намного теплее средних показателей и несколько более влажным, нежели обычно. Какие приметы на это влияют? При составлении этого прогноза учитывались несколько главных примет. Считается, что Благовещенье, которое было 7 апреля, определяет, что ждать от природы летом. В текущем году в городе на Неве 7 апреля был дождь, однако, к обеду он прекратился. Температурные показатели тогда были несколько выше нормы. После полудня питерцев снова беспокоили осадки. Это может быть свидетельством теплого, но достаточно влажного лета. Какие приметы еще использовались? • 21 апреля. Если будет наблюдаться хорошая погода – лето обещает быть теплым. • 2 мая – если на второй Пасхи солнечно, и летний период будет солнечным. А если дождливо – стоит ожидать осадков. • 13 мая – к теплому лету располагают ясный восход и теплая, звездная ночь. • Если 27 мая прохладно, то и в летний период тепла ждать не стоит. Источник: https://wek.ru/pogoda-letom-v-sankt-peterburge-narodnye-primety