Наскільки видовжиться канат жорсткість якого 1800 н/м, під дією сили 10,8 Н?
Физика
Наскільки видовжиться канат жорсткість якого 1800 н/м, під дією сили 10,8 Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=F/k x=10,8/1800=0,005 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Икс плюс игрек равно 4 минус Икс плюс 2 игрек равно 2 решить систему уравнений методом алгебраического сложения
Математика
Когда самолёт находится в горизонтальном полёте ,подъёмная сила,действующая на к??ылья,зависит только от скорости . На рисунке изображена эта завис...
Алгебра
Икс плюс игрек равно 4 минус Икс плюс 2 игрек равно 2 решить систему уравнений методом алгебраического сложения
Русский язык
Какие из неологизмов по вашему мнению образовались в самом русском языке а кикие ??ыли заимствованые из иностранных языков? 1)Флешка,диск,степлер,к...