Наскільки видовжиться канат жорсткість якого 1800 н/м, під дією сили 10,8 Н?

Физика
Наскільки видовжиться канат жорсткість якого 1800 н/м, під дією сили 10,8 Н?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=F/k x=10,8/1800=0,005 м
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