Настя занимается в музыкальной школе,она играет на фортепиано.Её подруга Аня музыкой не занимается.Как ты думаешь, чего не учла Настя,когда писала письмо Ане? Здравствуй,Анечка! Я так по тебе соскучилась!Спасибо за письмо.Я...
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Настя занимается в музыкальной школе,она играет на фортепиано.Её подруга Аня музыкой не занимается.Как ты думаешь, чего не учла Настя,когда писала письмо Ане? Здравствуй,Анечка! Я так по тебе соскучилась!Спасибо за письмо.Я его читала и перечитывала.Ты пишешь очень интересно. тоже расскажу тебе ,чем я занимаюсь. Сейчас я уже во втором классе музыкальной школы.Выучила арпеджио,только иногда ошибаюсь на бемолях.На уроке сольфеджио меня хвалили,потому что я правильно определяю тональность.Я выучила фугу.Буду играть её на концерте. Мне купили новое платье.В нём я буду выступать. До свидания.Пиши.Настя. Как ты думаешь,если девочка не занималась музыкой,знает ли она слова арпеджио,сольфеджио,бемоль,тональность,фуга? И в этом письме нужно менять слова и предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она не учла то, что Аня не знает таких слов и вряд ли поймет ее. Вместо музыкальных терминов нужно было использовать понятные всем слова. Например, вместо слова фуга, можно было использовать слово произведение.
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