Наташа встала и быстро переберая своими башмачками с бантиком робея пробежала че??ез залу к углу. Синтаксичиский разбор предложения

Гость: Гость:

Наташа встала и быстро перебирая своими башмачками с бантиком робея пробежала через залу к углу. (Повествовательное, невоскл.,простое, двусоставное, распространенное, осложнено однородными глаголами) Наташа - подлежающее, выражено существительным Встала, побежала - сказуемое, выражено глаголом