Наташа встала и быстро переберая своими башмачками с бантиком робея пробежала че??ез залу к углу. Синтаксичиский разбор предложения
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Наташа встала и быстро переберая своими башмачками с бантиком робея пробежала че??ез залу к углу. Синтаксичиский разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наташа встала и быстро перебирая своими башмачками с бантиком робея пробежала через залу к углу. (Повествовательное, невоскл.,простое, двусоставное, распространенное, осложнено однородными глаголами) Наташа - подлежающее, выражено существительным Встала, побежала - сказуемое, выражено глаголом
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