Натяжение ветвей ременной передачи S1=2S2=600 Н, диаметр шкива 60 см, частота вращения вала 180 об/мин. Определить мощность передачи.Определить момент инерции шкива, если вал стал двигаться равноускоренно, и его частота вращени...

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Натяжение ветвей ременной передачи S1=2S2=600 Н, диаметр шкива 60 см, частота вращения вала 180 об/мин. Определить мощность передачи.Определить момент инерции шкива, если вал стал двигаться равноускоренно, и его частота вращения за 10 сек увеличилась до 330 об/мин.(момент сопротивления подшипников не учитывать).
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