Натяжение ветвей ременной передачи S1=2S2=600 Н, диаметр шкива 60 см, частота вращения вала 180 об/мин. Определить мощность передачи.Определить момент инерции шкива, если вал стал двигаться равноускоренно, и его частота вращени...
Другие предметы
Натяжение ветвей ременной передачи S1=2S2=600 Н, диаметр шкива 60 см, частота вращения вала 180 об/мин. Определить мощность передачи.Определить момент инерции шкива, если вал стал двигаться равноускоренно, и его частота вращения за 10 сек увеличилась до 330 об/мин.(момент сопротивления подшипников не учитывать).
Ответ(ы):
Гость:
Сложно, не знаю Попробуй сам(-а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Қазақ тiлi
Математика