Натяжение ветвей ременной передачи S1=2S2=600 Н, диаметр шкива 60 см, частота вращения вала 180 об/мин. Определить мощность передачи.Определить момент инерции шкива, если вал стал двигаться равноускоренно, и его частота вращени...

Другие предметы

Натяжение ветвей ременной передачи S1=2S2=600 Н, диаметр шкива 60 см, частота вращения вала 180 об/мин. Определить мощность передачи.Определить момент инерции шкива, если вал стал двигаться равноускоренно, и его частота вращения за 10 сек увеличилась до 330 об/мин.(момент сопротивления подшипников не учитывать).

Автор: Гость