Наука которая изучает историю письма называется : а)палеография , б) археология ,в) этипология,г) нумизматика
История
Наука которая изучает историю письма называется : а)палеография , б) археология ,в) этипология,г) нумизматика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука, каторая изучает историю письма называется палеографией
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