Назови древние обряды посвящённые силам природы которые сохранились до наших дней опиши один из них
Окружающий мир
Назови древние обряды посвящённые силам природы которые сохранились до наших дней опиши один из них
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Гость:
Может быть Сабантуй, который отмечают в Татарстане
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