Назови тему этого рассказа и его основную мысль. Томка
Русский язык
Назови тему этого рассказа и его основную мысль. Томка
Ответ(ы):
Гость:
Тема: Будущий помошник/охотник/Томка (выбери, что больше по-душе)Основная мысль: Настоящий охотник не обязательно должен быть злым и беспощадным, наоборот, он должен быть ласковым, умным и сообразительным...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Начертите один отрезок длиной 8 см,а другой на 4 см больше. Вырази длину второго отрезка в децеметрах и сантиметрах
Русский язык
Выпиши слова с непроизносимыми безударныйгласными в корне слова? Дайте мне кусок щекотки дайте смеха две щепотки три столовых ложки ветра и грозы ч...
Математика
Математика