Нужно найти площадь круга, если его радиус равен 2,3 СМ.округлить нужно до десятых.
Математика
Нужно найти площадь круга, если его радиус равен 2,3 СМ.округлить нужно до десятых.
Ответ(ы):
Гость:
S кр.= p×r(2) 1)3×2.3(2)=2.3×2.3=529 2) 529×3=1587
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