Назови трёхзначное число , при делении единиц которого на 8 применяется равенство 24:8=3
Математика
Назови трёхзначное число , при делении единиц которого на 8 применяется равенство 24:8=3
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240=24 24:8=3 Ответ:240
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