Назови восьмую часть отрезка длинной:24см,56м,16дм

Математика
Назови восьмую часть отрезка длинной:24см,56м,16дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см, 7м, 2дм вот так, 24*1/8, 56*1/8, 16*1/8
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