Назовите четыре типа экономических районов в экономически развитых странах.

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Типы экономических районов Дж. Фридмана. Джон Фридман выделил четыре типа экономических районов.Районы-ядра, в которых концентрируются передовые отрасли экономики, имеются высокие потенциальные возможности для нововведений.Эти районы могут быть выделены на всех уровнях — от глобального до локального: мировые, общенациональные, районные центры. В мировом масштабе к этим районам Фридман относил Западную Европу и Восточное побережье США. Растущие районы по своему положению являются периферийными территориями. Однако соседство с районами-ядрами даёт им стимулы роста. К этому типу относятся районы нового промышленного строительства на базе интенсивной разработки природных ресурсов и так называемые «коридоры развития». Они расположены между крупнейшими экономическими центрами, интенсивные связи между которыми формируют районы этого типа. Районы нового освоения располагаются на территориях, где осваиваются и заселяются ранее неиспользовавшиеся земли. Например, хозяйственное освоение Амазонской низменности со стороны Колумбии и Бразилии. Главные виды экономической деятельности в районах нового освоения — это сельское хозяйство, лесоразработки и добыча полезных ископаемых. Депрессивные районы — это периферийные районы со старыми сложившимися поселениями, характеризующиеся неэффективным сельским хозяйством и промышленностью. Потеря первоначальной ресурсной базы (из-за истощения месторождений полезных ископаемых), старение индустриальных комплексов приводят к обострению социально-экономических проблем, безработице, росту преступности, снижению уровня жизни и, как следствие этого, к миграции населения в растущие районы.