Назовите экологические проблемы Атлантического океана (ВКРАТЦЕ)
География
Назовите экологические проблемы Атлантического океана (ВКРАТЦЕ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экологические проблемы: исчезающие виды морских животных, в том числе ламантины, тюлени, морские львы, черепахи и киты; лов дрифтерными сетями, ускоряющий процесс снижения популяции рыбы, а также способствующий разжиганию международных споров; загрязнение городскими сточными водами вблизи восточного побережья США, южного побережья Бразилии и восточного побережья Аргентины; нефтяное загрязнение в Карибском море, Мексиканском заливе, озере Маракайбо, Средиземном и Северном морях; загрязнение промышленными отходами и бытовыми сточными водами в Балтийском, Северном и Средиземном морях Основной проблемой экологии Атлантики (и, в первую очередь, ее северной акватории) является усиливающееся антропогенное воздействие, которое может иметь необратимые негативные последствия. В целом антропогенное воздействие можно свести к следующему: 1) перелов рыбы (особенно в последние десятилетия) ; 2) шумовое загрязнение (геофизическая разведка, буровые работы, шум винтов судов) ; 3) нефтяное загрязнение; 4) загрязнение ядохимикатами; 5) бытовое загрязнение (мусор, канализационные стоки; 6) радиоактивный фон судов; 7) кислотные дожди. Ежесуточно в океан попадает огромное количество веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии. Сбросы можно классифицировать по 2-м признакам: а) по характеру попадания; б) по видам отходов (загрязнителей) . По первому признаку это: регулярные и случайные сбросы; по второму: их химический состав и физическое состояние. Ежегодно в Атлантический океан и его моря попадает до 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, огромное количество различных кислот и солей, миллионы тонн твердых веществ (тара, бумага, стекло, пластмасса, полиэтилен и др.) . На дне происходит захоронение радиоактивных отходов в специальных контейнерах. Значительно и тепловое загрязнение Атлантики (особенно ее северной части) из-за сброса горячих и теплых вод промышленных стоков и ТЭЦ. Кроме того, существует косвенное загрязнение океана, которое возникает при строительстве плотин, водохранилищ. При этом меняется объем стока рек, меняется твердый сток рек, изменяется химический и механический состав взвесей, попадающих в воды океана. В США, Канаде, Франции и Великобритании созданы и действуют специальные службы по борьбе с последствиями аварийных разливов нефти. Нефтяное пятно локализуется по периметру специальными плавучими ограждениями, а затем либо вычерпывается, либо способствует оседанию нефтяных комков и дно с помощью химикатов. Эти мероприятия необходимы, как в Атлантическом океане самая большая танкерная наливка — 38% всех нефтяных перевозок (Индийский океан — 34%, Тихий океан — 28%). Больше всего нефтяных перевозок на международных трассах у берегов Западной и Южной Европы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить с...
Английский язык
1. Why you (to smoke) in the room? 2. She (to read) the whole evining yesterday. 3. What you (to look) at? I (to look) at this monument. 4. He (...
Литература