Назовите форму метеоритов и комет
Окружающий мир
Назовите форму метеоритов и комет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кометы бывают разными именно Какую форму?
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