В каждом доме живут однокоренные слова. поместил слова в домики их родственников. родственники: ведущий и неведомый. слова: вожатый.вести.вождь.поводок.водитель.повёл.сведения.вести.извещение.разведка.оповестить.поведать.

Русский язык

В каждом доме живут однокоренные слова. поместил слова в домики их родственников. родственники: ведущий и неведомый. слова: вожатый.вести.вождь.поводок.водитель.повёл.сведения.вести.извещение.разведка.оповестить.поведать.

Автор: Гость