Назовите функции первичной полости тела ( у круглого червя
Биология
Назовите функции первичной полости тела ( у круглого червя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полость тела отсутствует, так как пространство между стенкой тела и внутренними органами заполнено рыхлой массой клеток— паренхимой.Она выполняет опорную функцию
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точки A и C расположены по одну сторону от прямой, к которой от обеих точек проведены перпендикуляры AB и CD равной длины. Определи величину угла∡A...
Русский язык
Окружающий мир
Математика
В школиной столовой было 50 кг сахара его расходовали 6 дней по 2 кг каждый день сколько килограмов сахара осталось