Назовите функции первичной полости тела ( у круглого червя

Биология
Назовите функции первичной полости тела ( у круглого червя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полость тела отсутствует, так как пространство между стенкой тела и внутренними органами заполнено рыхлой массой клеток— паренхимой.Она выполняет опорную функцию
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