Точки A и C расположены по одну сторону от прямой, к которой от обеих точек проведены перпендикуляры AB и CD равной длины. Определи величину угла∡ABC, если∡ADB=11°.
Геометрия
Точки A и C расположены по одну сторону от прямой, к которой от обеих точек проведены перпендикуляры AB и CD равной длины. Определи величину угла∡ABC, если∡ADB=11°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠АДВ = ∠СВД = 11° ∠В = ∠ Д = 90° ∠АВС = ∠СДА = 90° - 11° = 79 °
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