Факты о средневековом Париже минимум 5 срочно

История
Факты о средневековом Париже минимум 5 срочно
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Гость:
Средневековый Париж  являлся одним из крупнейших городов  Западной Европы. Его история охватывает периоды правления четырёх королевских династий —  Меровингов (V—VIII века),  Каролингов (VIII—X века),  Капетингов (X—XIV века) и Валуа (XIV—XVI века). Издавна город был разделён на три условные части — остров  Ситэ, северное  правобережье и южное левобережье, каждая из которых имела свои индивидуальные особенности развития.
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