Найдите фигуру, образованную центрами окружностей с данным радиусом,касающихся данной прямой.????
Математика
Найдите фигуру, образованную центрами окружностей с данным радиусом,касающихся данной прямой.????
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