Є таке речення: Помилятися не гріх, а можливість виправити помилки моє питання: ??лово "помилятися" виступає тут підметом, чи означенням, обгрунтуйте будь ласка

Українська мова

Є таке речення: Помилятися не гріх, а можливість виправити помилки моє питання: ??лово "помилятися" виступає тут підметом, чи означенням, обгрунтуйте будь ласка

Автор: Гость