Фонетический разбор слова теремок ??

Русский язык
Фонетический разбор слова теремок ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теремок- 3 слога Т[т']-Согл,глух,мягк,парн.(д) е[е]-глас,безуд. р[р']-согл,звонк,сонор,мягк,непарн. е[е]-согл,безуд. м[м]-согл,звон,сонор,тв,непарн. о[о]-глас,ударн. к[к]-согл,глух,тв,парн.(г) 7 букв,7 звуков
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