В бочке обемом 100л, ,есть 20л воды.ежеминутно наливали 3л.воды.сколько будет воды через 30 минут

Математика

В бочке обемом 100л, ,есть 20л воды.ежеминутно наливали 3л.воды.сколько будет воды через 30 минут

Автор: Гость