В бочке обемом 100л, ,есть 20л воды.ежеминутно наливали 3л.воды.сколько будет воды через 30 минут
Математика
В бочке обемом 100л, ,есть 20л воды.ежеминутно наливали 3л.воды.сколько будет воды через 30 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*30=90л. вроде как ..........
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