Надо срочно!!! анализ стиха Лермонтова три пальмы по эпититам и так далее зарание спасибо !+++
Литература
Надо срочно!!! анализ стиха Лермонтова три пальмы по эпититам и так далее зарание спасибо !+++
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень легко так что я не буду отвечать на это вопрос :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Задание № 7: В какой из этих пословиц в пропущенном месте упоминается не тот, кто в остальных? Выберите вариант ответа: За двумя … погонишься – ...
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста. В классе несколько человек начали собирать ма??ки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше пол...
Английский язык
ДАЮ 20 БАЛЛОВ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Мне нужно написать про свои черты характера в 3-4 предл??жениях. черты(творческая, любопытная, настойчивая) ОГРОМН...
Українська мова
Математика