Надо срочно!!! анализ стиха Лермонтова три пальмы по эпититам и так далее зарание спасибо !+++

Литература
Надо срочно!!! анализ стиха Лермонтова три пальмы по эпититам и так далее зарание спасибо !+++
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Автор: Гость
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Гость:
Это очень легко так что я не буду отвечать на это вопрос :)
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