Задание № 7: В какой из этих пословиц в пропущенном месте упоминается не тот, кто в остальных? Выберите вариант ответа: За двумя … погонишься – ни одного не поймаешь. … ноги кормят. … бояться – в лес не ходить. Работа не …, в л...
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Задание № 7: В какой из этих пословиц в пропущенном месте упоминается не тот, кто в остальных? Выберите вариант ответа: За двумя … погонишься – ни одного не поймаешь. … ноги кормят. … бояться – в лес не ходить. Работа не …, в лес не убежит. С … жить – по-волчьи выть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой речь идет о зайце.ответ 1
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