Муравьиное царство план составить

Литература
Муравьиное царство план составить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Муравьиный дом.  2. Ходы маленьких жителей. 3. Муравьиная королева.  4. Малыши Муравьёв.
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