Сокыр созыне эвфемизм срочна пж
Қазақ тiлi
Сокыр созыне эвфемизм срочна пж
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Гость:
Соқыр----зағип, көру қабілеті нашар,
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