Назовите функции стебля

Биология
Назовите функции стебля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 функций стебля:1 проводящая- проводит воду с растворами минеральных солей от корня к листьем и отводит образубющиеся в них органические вещества 2 опорная - стебель служит опорой растению, он держет на себе тяжесть находящихся  на нем листьев , цветков и плодов3 запасающаяся функция - в стебле откладываются запасные питательные вещества.4 5 осевая и функция роста - с помощью стебля побег выносит свои листья и почки к свету в ходе роста растения .

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