Что такое соцветие? Спасибо сразу крутой сйт
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Что такое соцветие? Спасибо сразу крутой сйт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть системы побегов покрытосеменного растения, несущая цветки и в связи с этим разнообразно видоизменённая. Соцветия обычно более или менее четко отграничены от вегетативной части растения
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