К каким двум телам массами m1 и m2 на расстоянии r друг от друга применим закон всеми??ного тяготения в форме ? 1) К любым телам при любых расстояниях между ними. 2) Только к небесным телам при больших расстояниях между ним...

Физика

К каким двум телам массами m1 и m2 на расстоянии r друг от друга применим закон всеми??ного тяготения в форме ? 1) К любым телам при любых расстояниях между ними. 2) Только к небесным телам при больших расстояниях между ними. 3) К любым телам с размерами, значительно меньшими расстояния r. 4) Только к телам шарообразной формы.

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