К каким двум телам массами m1 и m2 на расстоянии r друг от друга применим закон всеми??ного тяготения в форме ? 1) К любым телам при любых расстояниях между ними. 2) Только к небесным телам при больших расстояниях между ним...
Физика
К каким двум телам массами m1 и m2 на расстоянии r друг от друга применим закон всеми??ного тяготения в форме ? 1) К любым телам при любых расстояниях между ними. 2) Только к небесным телам при больших расстояниях между ними. 3) К любым телам с размерами, значительно меньшими расстояния r. 4) Только к телам шарообразной формы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система работает только если 1)тела можно назвать материальными точками, т.е размеры тела меньше расстояния между ними. 2) Тела шарообразные Система не работает для 1)Очень больших тел, если расстояние меньше размера тела 2) Для бесконечного стержня Значит ответ 3 и 4
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