Какое царство составляют организмы состоящие из безъядерных клеток?
Биология
Какое царство составляют организмы состоящие из безъядерных клеток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это царство бактерий, там находят прокариоты, которые не имеют обособленного ядра, там находится лишь кольцевая свободная ДНК.
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