Как быстро выучить стихотворение ( любое) ? Срочно

Литература
Как быстро выучить стихотворение ( любое) ? Срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало нужно понять смысл и представить визуально так быстрее выучить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Это верное или неверное высказывание?Сумма двух натуральных чисел есть число нат??ральное
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки препинания, определи виды предложений по цели высказывания: Кто знает реку Ертис Чудесная река А что за берега Плакучие ивы развес...
Ответить
Математика
Найдите фигуру, образованную центрами окружностей с данным радиусом,касающихся данной прямой.????
Ответить
История
Виберіть імена які стосуються зовнішної політики великого князя Ярослава: Візантія, Константин Мономах, Генріх і Капет, Анна Ярославівна, Єлизавета...
Ответить
Биология
Какое царство составляют организмы состоящие из безъядерных клеток?
Ответить