Как быстро выучить стихотворение ( любое) ? Срочно
Литература
Как быстро выучить стихотворение ( любое) ? Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало нужно понять смысл и представить визуально так быстрее выучить
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