Расставьте знаки препинания, определи виды предложений по цели высказывания: Кто знает реку Ертис Чудесная река А что за берега Плакучие ивы развесили над рекой свои ветви Песчаные пляжи манят к себе купальщиков Протяжные гудки...

Русский язык

Расставьте знаки препинания, определи виды предложений по цели высказывания: Кто знает реку Ертис Чудесная река А что за берега Плакучие ивы развесили над рекой свои ветви Песчаные пляжи манят к себе купальщиков Протяжные гудки пароходов зовут в далёкие путешествия

Автор: Гость