Расставьте знаки препинания, определи виды предложений по цели высказывания: Кто знает реку Ертис Чудесная река А что за берега Плакучие ивы развесили над рекой свои ветви Песчаные пляжи манят к себе купальщиков Протяжные гудки...
Русский язык
Расставьте знаки препинания, определи виды предложений по цели высказывания: Кто знает реку Ертис Чудесная река А что за берега Плакучие ивы развесили над рекой свои ветви Песчаные пляжи манят к себе купальщиков Протяжные гудки пароходов зовут в далёкие путешествия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто знает реку Ертис ? Чудесная река . А что за берега ! Плакучие ивы развесили над рекой свои ветви , песчаные пляжи манят к себе купальщиков , протяжные гудки пароходов зовут в далекие путешествия .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Виберіть імена які стосуються зовнішної політики великого князя Ярослава: Візантія, Константин Мономах, Генріх і Капет, Анна Ярославівна, Єлизавета...
Математика
Найдите значение выражения А) 3 целых 3/4 +2 целых 4/7 Б)2 целых 4/9 -1 целых 5/6 В) 7 целых 11/15-(3 целых 9/20+1 целых 1/30)