Это верное или неверное высказывание?Сумма двух натуральных чисел есть число нат??ральное

Математика
Это верное или неверное высказывание?Сумма двух натуральных чисел есть число нат??ральное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно. Натуральные числа, это числа, которые мы используем для счёта. Возьмем пример. Натуральные числа 5 и 3. 5+3=8. 8 - натуральное число. И так будет в любом случае.
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