Назовите особенности водной среды обитания.

Биология
Назовите особенности водной среды обитания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малое содержание кислорода..... пока больше не додумалась) 
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