Скорость звука в воздухе 332,5 м/с. Звук летящего самолета можно услышать через 4с по??ле того,как его услышишь.На каком расстоянии летел самолет,когда был услышан звук?
Математика
Скорость звука в воздухе 332,5 м/с. Звук летящего самолета можно услышать через 4с по??ле того,как его услышишь.На каком расстоянии летел самолет,когда был услышан звук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может надо умножить одно на другое? 332,5*4= а что получилось- посчитай сам. не ленись.
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