Find these words in the letter and fill in the second column дам 60 балов go went build ,,,,,,,,,,, make ,,,,,,,,,,,, have ,,,,,,,,,,,, teke ,,,,,,,,,,,, .....-это нужно вставить слово
Английский язык
Find these words in the letter and fill in the second column дам 60 балов go went build ,,,,,,,,,,, make ,,,,,,,,,,,, have ,,,,,,,,,,,, teke ,,,,,,,,,,,, .....-это нужно вставить слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вставьте make! У меня такое же задание было!
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