1.У животных широко распространено такое явление как "зимний сон"; как приспособле??ие для перенесения неблагоприятных условий, однако для ряда животных характерен и "летний сон". Дайте объяснение этому явлению. 2. Многие счит...

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СП˜ЯЧКА, в физиологии — состояние оцепенения у животных, при котором значительно понижается температура тела и замедляются процессы жизнедеятельности, прежде всего обмен веществ; наступает в периоды, когда пища становится малодоступной, и помогает пережить неблагоприятный период. Различают суточную спячку (у летучих мышей, колибри и др.) , сезонную (зимнюю и летнюю) и нерегулярную — при внезапном наступлении неблагоприятных условий (у белок, енотовидной собаки, стрижей, ласточек и др.) . Зимняя спячка, или гибернация (от лат. hybernus — зима) — широко распространенное явление в природе. С физиологической точки зрения зимняя спячка проявляется в значительном снижении уровня метаболизма, электрической активности мозга, частоты сердечных сокращений, ритма дыхания (до 1-2 дыхательных движений в минуту) , падении температуры тела до 1-4°С, но при продолжающемся контроле со стороны центров терморегуляции. В гипоталамусе электрическая активность на низком уровне не прекращается во время самой глубокой спячки. Там находится своеобразный сторожевой пункт, готовый включить систему аварийного энергоснабжения организма и термогенеза, если дальнейшее охлаждение может стать фатальным. Большое значение в разогреве тела на начальных этапах пробуждения от спячки играет термогенез бурой жировой ткани, расходующей питательные веществ только для теплопродукции в отличие от других тканей, в которых тепло является побочным продуктом метаболических реакций. Уникальными особенностями обладает сердечно-сосудистая система зимоспящих животных. При падении температуры тела до 1-4°С сердце гибернанта сохраняет способность к сокращению, устойчиво к аритмиям и противостоит фибрилляции. Артериальное давление во время спячки понижено: систолическое варьирует между 90 и 40 мм. рт. ст. , а диастолическое — между 40 и 10 мм. рт. ст. Зимняя спячка протекает по-разному у животных с непостоянной температурой тела (пойкилотермных) и животных с постоянной температурой тела (гомойотермных) . Из числа пойкилотермных животных в спячку впадают различные виды моллюсков, ракообразных, паукообразных, насекомых, рыб, земноводных и пресмыкающихся, а из гомойотермных животных — несколько видов птиц и многие виды млекопитающих. Переход из состояния бодрствования в состояние зимней спячки контролируется у гомойотермных животных комплексом внутренних регуляторных факторов, среди которых выделяют серотонин, катехоламины, ацетилхолин, ГАМК, биоактивные нейропептиды, другие нейромедиаторы и нейромодуляторы. По степени оцепенения различают два типа зимней спячки: легкая (факультативная) спячка, выражающаяся в легком оцепенении, которое легко прекращается (еноты, барсуки, медведи, енотовидные собаки) и истинная зимняя спячка, представляющая собой стабильное, продолжительное оцепенение (суслики, ежи, сурки, тушканчики, сони и большинство видов летучих мышей) . Длительность зимней спячки у истинно зимоспящих может достигать 6-8 месяцев. Во время спячки животные эпизодически просыпаются. Периоды, в течении которых животные засыпают, спят и пробуждаются могут продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. Время пребывания в спячке и в бодрствующем состоянии в сезон гибернации индивидуально и зависит от многих причин, в том числе от веса животного, внешней температуры, наличия еды и т. д. Летняя спячка Другой формой сезонной спячки является летняя спячка, или эстивация (от лат. aestas — лето) , — сонное, неактивное состояние, наступающее у некоторых животных при неблагоприятных условиях во время летней засухи, когда становится невозможным добывать пищу и воду. Своеобразным рекордсменом продолжительности летней и зимней спячки является колумбийский суслик, впадающий в летнюю спячку в августе и остающийся неактивным на протяжении всей осени и зимы; выходит он из норы только в мае следующего года.