В каком направлении протянулся материк Северной Америки?
География
В каком направлении протянулся материк Северной Америки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 7000 км с севера на юг
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