Текст розповідь про свої улюблені ласощі 5-7 речень

Гость: Гость:

Я люблю морозиво та цукерки. Вони мені подобаються тому, що вони солодкі та неймовірно смачні. Я ними залюбки поласую. Морозиво я саме частіше їм цого влітку коли спекотно бо воно таке смачне, що не втримаэшся. Цукерки я їм не дуже часто бо бережу свої зубки.