Текст розповідь про свої улюблені ласощі 5-7 речень
Українська мова
Текст розповідь про свої улюблені ласощі 5-7 речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю морозиво та цукерки. Вони мені подобаються тому, що вони солодкі та неймовірно смачні. Я ними залюбки поласую. Морозиво я саме частіше їм цого влітку коли спекотно бо воно таке смачне, що не втримаэшся. Цукерки я їм не дуже часто бо бережу свої зубки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.У животных широко распространено такое явление как "зимний сон"; как приспособле??ие для перенесения неблагоприятных условий, однако для ряда жив...
Русский язык
Даны слова: синяя,горячая,короткая,добрая. Допиши ответы на вопросы об этих словах. Что общего есть у этих слов? Заранее спасибо!
Русский язык
Найдите слово, употреблённое в звательном падеже, напишите его в современной орфографии в именительном падеже.
Математика
В двух домах по 4 подъезда.В первом доме в каждом подъезде 27 квартир,а во втором доме всего 36 квартир.На сколько квартир больше во втором доме,че...