В классе 15 мальчиков и 17 девочек. В журнале наугад выбирают фамилии 5 учащихся. Най??ите вероятность того, что среди выбранных учащихся будет 3 девочки.

Математика

В классе 15 мальчиков и 17 девочек. В журнале наугад выбирают фамилии 5 учащихся. Най??ите вероятность того, что среди выбранных учащихся будет 3 девочки.

Автор: Гость