В классе 15 мальчиков и 17 девочек. В журнале наугад выбирают фамилии 5 учащихся. Най??ите вероятность того, что среди выбранных учащихся будет 3 девочки.

Математика
В классе 15 мальчиков и 17 девочек. В журнале наугад выбирают фамилии 5 учащихся. Най??ите вероятность того, что среди выбранных учащихся будет 3 девочки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+17=32 (уч)- девочек и мальчиков; 2)3 /32 -(компьютер не даёт знак деления) Ответ: округляем  это 0.09
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