Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше черна из засеянных 214 ц семян а с другого в 12 раз больше из засеянных 245 ц семян сколько центнеров зерна собрали с двух участков

Математика
Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше черна из засеянных 214 ц семян а с другого в 12 раз больше из засеянных 245 ц семян сколько центнеров зерна собрали с двух участков
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Гость:
214*10+245*12=5080ц Изи
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