Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше черна из засеянных 214 ц семян а с другого в 12 раз больше из засеянных 245 ц семян сколько центнеров зерна собрали с двух участков

Математика

Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше черна из засеянных 214 ц семян а с другого в 12 раз больше из засеянных 245 ц семян сколько центнеров зерна собрали с двух участков

Автор: Гость