Назовите отчество каждого Космонавта и имя от которого оно образовано Спишите по??черкните имена собственные Юрий Александрович Гагарин и Герман Степанович Титов Павел Романович Попов Валентина Владимировна Терешкова Светлана Е...
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Назовите отчество каждого Космонавта и имя от которого оно образовано Спишите по??черкните имена собственные Юрий Александрович Гагарин и Герман Степанович Титов Павел Романович Попов Валентина Владимировна Терешкова Светлана Евгеньевна савицкая Георгий Тимофеевич Береговой космонавт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александрович - Александр Степанович - Степан Романович - Роман Владимировна - Владимир Евгеньевна - Евгений Тимофеевич - Тимофей имена собственные - это фамилии, имена, отчества (в этом случае)
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