Назовите отчество каждого Космонавта и имя от которого оно образовано Спишите по??черкните имена собственные Юрий Александрович Гагарин и Герман Степанович Титов Павел Романович Попов Валентина Владимировна Терешкова Светлана Е...

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Назовите отчество каждого Космонавта и имя от которого оно образовано Спишите по??черкните имена собственные Юрий Александрович Гагарин и Герман Степанович Титов Павел Романович Попов Валентина Владимировна Терешкова Светлана Евгеньевна савицкая Георгий Тимофеевич Береговой космонавт

Автор: Гость