Назовите отчество каждого Космонавта и имя от которого оно образовано Спишите по??черкните имена собственные Юрий Александрович Гагарин и Герман Степанович Титов Павел Романович Попов Валентина Владимировна Терешкова Светлана Е...

Русский язык
Назовите отчество каждого Космонавта и имя от которого оно образовано Спишите по??черкните имена собственные Юрий Александрович Гагарин и Герман Степанович Титов Павел Романович Попов Валентина Владимировна Терешкова Светлана Евгеньевна савицкая Георгий Тимофеевич Береговой космонавт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александрович - Александр Степанович - Степан Романович - Роман Владимировна - Владимир Евгеньевна - Евгений Тимофеевич - Тимофей имена собственные - это фамилии, имена, отчества (в этом случае)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какое строение имеет цветок пшеницы
Ответить
Биология
Сравните речного рака и колорадского жука. Почему их называют "дальними родственниками"
Ответить
География
Помогите))) Правильно построила?
Ответить
Английский язык
.....is my favourite month In..... we have..... We...... and eat....... It's a lot of......!
Ответить
Другие предметы
Доклад о месте рождение Будды
Ответить