Назовите произведения,героями которых являются дети.Расскажите об одном из них.
Литература
Назовите произведения,героями которых являются дети.Расскажите об одном из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну к примеру книга Носова ФАНТАЗЁРЫ Стасик весёлый мальчик с большим воображением
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