Пожалуйста сделайте 4,3,7, Умоляю

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Пожалуйста сделайте 4,3,7, Умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 1) леса,  2) переоделись, 3) зимние 4. о-ё после шипящих: в жёсткой проверяемые в корне: октябре, леса, поля, свистит,  на полях, в лесу, в проводах, полевые, запасают, маскировочные, заказали,   7. Разгульный ветер- листобой.  (Здесь подлежащее и сказуемое выражены сущ в и.п...  Но первая черточка больше похожа на дополнение-пунктир. Дополнение в и.п. не вижу)
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