Пожалуйста сделайте 4,3,7, Умоляю
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Пожалуйста сделайте 4,3,7, Умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 1) леса, 2) переоделись, 3) зимние 4. о-ё после шипящих: в жёсткой проверяемые в корне: октябре, леса, поля, свистит, на полях, в лесу, в проводах, полевые, запасают, маскировочные, заказали, 7. Разгульный ветер- листобой. (Здесь подлежащее и сказуемое выражены сущ в и.п... Но первая черточка больше похожа на дополнение-пунктир. Дополнение в и.п. не вижу)
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