Пожалуйста сделайте 4,3,7, Умоляю

Гость: Гость:

3. 1) леса, 2) переоделись, 3) зимние 4. о-ё после шипящих: в жёсткой проверяемые в корне: октябре, леса, поля, свистит, на полях, в лесу, в проводах, полевые, запасают, маскировочные, заказали, 7. Разгульный ветер- листобой. (Здесь подлежащее и сказуемое выражены сущ в и.п... Но первая черточка больше похожа на дополнение-пунктир. Дополнение в и.п. не вижу)