Назовите существительные в предложении,являются ли они однокоренными:Затрещал л??д,расползлись снега,потекли сосульки.

Русский язык

Назовите существительные в предложении,являются ли они однокоренными:Затрещал л??д,расползлись снега,потекли сосульки.

Автор: Гость