Назовите существительные в предложении,являются ли они однокоренными:Затрещал л??д,расползлись снега,потекли сосульки.
Русский язык
Назовите существительные в предложении,являются ли они однокоренными:Затрещал л??д,расползлись снега,потекли сосульки.
Ответ(ы):
Гость:
Существительные : Лед,снега,сосульки Нет,не являются
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