Нвпишите сочинение миниатюру на те му что мы купили в супермаркете.используя сущ. в радительном п. множественного числа

Гость: Гость:

Нам захотелось купить овощей на салат.Мы с папой оделись и вышли на улицу.Мама составила нам список продуктов,чтобы взять заодно,то что нужно нашей семье.В супермаркете было очень много товаров,что разбегались глаза!Мы подошли к стеллажу с овощами.Папа взял 2 томата,я взяла 3 огу