Нвпишите сочинение миниатюру на те му что мы купили в супермаркете.используя сущ. в радительном п. множественного числа
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Нвпишите сочинение миниатюру на те му что мы купили в супермаркете.используя сущ. в радительном п. множественного числа
Ответ(ы):
Гость:
Нам захотелось купить овощей на салат.Мы с папой оделись и вышли на улицу.Мама составила нам список продуктов,чтобы взять заодно,то что нужно нашей семье.В супермаркете было очень много товаров,что разбегались глаза!Мы подошли к стеллажу с овощами.Папа взял 2 томата,я взяла 3 огу
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