Ранним утром я пошёл по узкой тропинке . я увидел лесную чащу. на крохотной полянке я увидел много ягод они были сладкие вкусные . шелковистая трава была очень зелёная. под стройной ёлочкой спрятались грибы. после такой прогулк...

Русский язык

Ранним утром я пошёл по узкой тропинке . я увидел лесную чащу. на крохотной полянке я увидел много ягод они были сладкие вкусные . шелковистая трава была очень зелёная. под стройной ёлочкой спрятались грибы. после такой прогулки возвращаемся с очень хорошим настроением. поставить падеж у прилагательных

Автор: Гость