Ранним утром я пошёл по узкой тропинке . я увидел лесную чащу. на крохотной полянке я увидел много ягод они были сладкие вкусные . шелковистая трава была очень зелёная. под стройной ёлочкой спрятались грибы. после такой прогулк...
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Ранним утром я пошёл по узкой тропинке . я увидел лесную чащу. на крохотной полянке я увидел много ягод они были сладкие вкусные . шелковистая трава была очень зелёная. под стройной ёлочкой спрятались грибы. после такой прогулки возвращаемся с очень хорошим настроением. поставить падеж у прилагательных
Ответ(ы):
Гость:
(чем?) утром (каким?) ранним -падеж прил. Т.п пошёл (по чему?) по тропинке (какой?)узкой падеж прил.-Д.п увидел (что?) чащу (какую?)лесную падеж прил-В.п (на чём?)на полянке (какой?)крохотной паде-ж прил. -П.п (чего?)ягод (каких?)сладких вкусных -падеж прил.-Р.п зеленая-И.п (под чем?) под елочкой (какой?) стройной Т.п. возвращаемся (с чем?)настроением(каким ?)хорошим -падеж прил.-Т.п.
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